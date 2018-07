Deux tests simples et rapides pour vérifier si la déshydratation vous guette

1. Pincer la peau

Le manque d'hydratation affecte la texture et l'élasticité de la peau. Elle est composée d'environ 30% d'eau. Pour savoir si la peau contient suffisamment de liquide, pincez la peau du dos de votre main, entre le pouce et l'index. Si la peau se remet en place directement après, cela indique une humidité et une élasticité suffisantes. Si cela prend une demi-seconde ou plus avant que la peau ne reprenne sa forme initiale, cela peut être un signe de déshydratation. Lorsque le corps détecte une pénurie d'eau, il est prélevé de la peau pour permettre aux autres organes de fonctionner. Cela rend la peau raide et peut la faire sentir fraiche et moite.

2. Changement d'urine

Un autre signal d'alarme est l'urine. Par exemple, la couleur en dit déjà beaucoup sur l'état d'hydratation de votre corps. L'urine foncée ou de couleur miel est un signe de déshydratation possible. L'urine se compose à la fois d'eau et de déchets qui doivent être éliminés par le corps. Lorsqu'ils sont déshydratés, les reins sont plus en concentrant l'urine. Cela permet d'excréter les déchets sans recourir à trop d'humidité supplémentaire. C'est nécessaire pour de nombreuses fonctions corporelles : dans un corps bien hydraté, l'urine devient jaune pâle et est inodore. Uriner peu fréquemment peut aussi indiquer une déshydratation.