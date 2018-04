De l'eau chaude pour traiter le diabète

Avec le diabète de type2 - le type le plus courant - il est de plus en plus difficile pour le corps de produire suffisamment d'insuline. Il en réduit également l'effet, ce qui signifie que les cellules ne peuvent pas absorber suffisamment le sucre présent dans le sang et que le taux de glucose y reste trop élevé.

Les traitements actuels ne parviennent pas chez tous les patients à maitriser la maladie et à empêcher que le taux de sucre dans le sang ne fluctue trop. Des chercheurs d'Erasme (Bruxelles), avec d'autres Centres, ont testé une toute nouvelle méthode pour tenter de résoudre ce problème. C'est une procédure non invasive sur la partie du duodénum qui intervient dans la résistance à l'insuline.

"En pratique, cette intervention consiste, sous une anesthésie légère, à passer un ballon par la bouche et à détruire sélectivement, à l'aide d'eau chaude, la muqueuse duodénale qui va se régénérer et être remplacée par une nouvelle muqueuse endéans quelques jours", explique Jacques Devière, Chef du Service de Gastroentérologie.

Une première étude menée sur environ 150 patients de type 2 a déjà démontré l'efficacité et la sécurité qu'offre cette approche. "Nous suivons ces patients depuis un an et cela montre que leur diabète reste sous contrôle après cette opération". Grâce à ces résultats positifs, une deuxième étude européenne est en cours sur une centaine de patients pour confirmer ces résultats.

"Si les résultats sont confirmés, ce traitement novateur pourra être proposé à l'ensemble des patients porteurs d'un diabète de type 2 dont le contrôle n'est pas optimal par des traitements oraux et pourra éventuellement éviter le passage au traitement par injection d'insuline." Un diabète mal contrôlé peut avoir des conséquences majeures sur la santé et entrainer, par exemple, une insuffisance rénale, des problèmes oculaires ou encore des maladies cardiovasculaires.

Traduction: Olivia Lepropre