Comment soulager des yeux fatigués

1. Une bonne distance de lecture

On place les coudes sur la table et la main sous le menton. C'est la distance idéale pour la lecture.

2. Un bon éclairage

Lorsqu'on lit, on veille à avoir un bon éclairage. Il ne peut pas créer de zone d'ombre sur le livre. Mieux vaut privilégier un éclairage central et éviter les points lumineux ponctuels. La lumière du jour est évidemment idéale.

3. Des pauses régulières

On fixe un écran ou un livre au maximum 20 minutes d'affilée. Ensuite, on s'octroie une pause en regardant le plus loin possible pendant 20 à 60 secondes. Des lunettes de repos peuvent parfois être utiles.

4. Un temps passé face à un écran limité

On évite de passer plus de trois heures par jour devant un écran quel qu'il soit.

5. Un champ de vision plus large

Pour détendre les yeux, on regarde le lointain et on essaie d'élargir son champ de vision au maximum. On peut aussi placer les mains devant les yeux fermés et imaginer un bel horizon.