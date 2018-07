Comment réagir face à un coup de chaleur?

L'exposition à de fortes températures pendant une période prolongée peut causer de graves complications. Comment ? Par défaut de régulation thermique, le corps ne parvient plus à réguler sa température interne. Le patient a de la fièvre, son rythme cardiaque s'emballe, il s'agite, sa peau devient rouge et sèche, il est pris de nausées et de vomissements. Cela peut aller jusqu'aux convulsions ou à la perte de conscience.

Les symptômes

Les symptômes d'un coup de chaleur sont assez communs. Lorsque vous avez passé la journée au soleil, ou dans un endroit à forte chaleur, il est important d'être attentif aux signes suivants, qui doivent inciter à réagir immédiatement:

Vertiges, étourdissements, pouvant même aller jusqu'à une perte de connaissance.

Sensation de malaise, sueurs froides et nausées.

Accélération du rythme cardiaque, palpitations et respiration saccadée.

Maux de tête.

Les bons gestes

Cesser l'effort tout de suite.

Boire de grandes quantités d'eau.

Rechercher un endroit frais, de préférence bien ombragé, à l'abri du soleil.

Couvrir la personne d'un linge humide pour faire redescendre sa température.

Consulter un médecin au plus vite en cas de troubles de conscience.

A éviter

Ne pas refroidir trop vite et trop intensément le corps de la personne pour ne pas avoir un choc de température trop important.

Ne jamais mettre de la glace en contact direct avec la peau.

Ne pas donner à boire à quelqu'un qui n'est pas parfaitement conscient.