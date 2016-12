Comment bien utiliser un sèche-cheveux?

- Idéalement, on applique, en évitant les racines, un soin thermo-protecteur (demandez conseil à votre coiffeur). Il forme un filtre qui gaine les cheveux et les empêche de se dessécher sous l'effet de la chaleur et de l'air pulsé par le sèche-cheveux. Ce type de produit ne se rince pas.

- On choisit un appareil de qualité, réglable et qui ne dessèche pas les cheveux.

- On n'utilise jamais ce type d'appareil sur cheveux trop mouillés.

- On essore d'abord les cheveux à la serviette, en tamponnant.

- On règle le sèche-cheveux sur chaleur intermédiaire pour ne pas brûler le cuir chevelu ou agresser la fibre.

- On ne colle jamais le sèche-cheveux contre la chevelure. Les coiffeurs recommandent un écart de 20 cm environ.

- Lorsqu'on fait un brushing, on pré-sèche ses cheveux à 80 % et on ne plaque pas le diffuseur sur les mèches.

- Le brushing se réalise sur position chaude pour rendre les cheveux souples et malléables. La touche air froid permet de fixer la coiffure et s'utilise donc en dernier lieu.