Cinq signes qui montrent que vous ne buvez pas assez d'eau

Sur les 2,5L de liquide à avaler par jour, environ 1L provient de l'alimentation. Reste à boire 1,5L pour s'hydrater correctement. Vous n'êtes pas obligé de boire uniquement de l'eau. En effet, le café, le thé et autres boissons comptent aussi. Il est cependant conseillé de limiter la consommation de sodas et jus de fruits car ils contiennent beaucoup de sucre et augmentent les risques de diabète de type 2 et d'obésité. L'eau du robinet peut être bue en toute sécurité, elle n'est pas chère, sans calories et largement disponible chez nous. Si vous la trouvez fade, vous pouvez lui donner un peu de saveur en y ajoutant des fruits, comme le citron par exemple.

Voici les signes qui montrent que vous ne buvez pas assez :

Ne pas se rendre assez souvent aux toilettes. Idéalement, il faudrait uriner entre cinq et sept fois par jour, avec éventuellement une fois de plus pendant la nuit. Bien évidemment, le nombre varie selon les personnes, et vous devrez vous y rendre plus souvent si vous buvez beaucoup. Mais si vous n'y avez été, par exemple, que deux fois sur la journée, il est évident que vous ne buvez pas assez d'eau. Avoir une urine foncée. Lorsqu'on est suffisamment hydraté, l'urine est supposée être jaune pâle. Si vous buvez trop peu, les colorants présents dans l'urine seront moins dilués, et elle sera jaune foncé, voir orange dans certains cas. Avoir une urine foncée le matin est normal, car vous ne buvez pas - ou peu - pendant la nuit. Si cela arrive au milieu de la journée, vous devriez boire quelques verres d'eau supplémentaires. Être constipé. Souffrir de constipation est souvent lié à l'alimentation et aux habitudes de consommation. L'intestin ne peut pas travailler correctement si vous ne buvez pas suffisamment. Avoir faim. Le corps ne fait pas toujours bien la distinction entre la faim et la soif. Il peut avoir la sensation de faim alors que vous avez assez mangé. Cela peut être lié à une déshydratation. Avant d'acheter une collation, buvez un grand verre d'eau et attendez quinze minutes. La sensation disparaitre probablement. Maux de tête, fatigue et vertiges. La déshydratation peut provoquer des maux de tête, de la fatigue et des problèmes de concentration, ainsi que des étourdissements quand vous vous levez. Si la déshydratation est importante, cela peut même provoquer des évanouissements, des engourdissements et de la confusion. Elle mène aussi à avoir la bouche sèche, une respiration et un rythme cardiaque rapides et une froideur des membres.