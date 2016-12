Cinq étapes pour protéger ses mains contre le froid

1. Le gommage

Utilisez le même scrub que pour votre visage et massez doucement vos mains, les paumes et le dos. Les grains fins vont éliminer les cellules mortes et purifier l'épiderme. Celui-ci sera mieux préparé à recevoir le soin que vous appliquerez ensuite. Après le gommage, rincez-vous les mains à l'eau tiède et séchez-les soigneusement.

2. Les soins

Prenez l'habitude d'appliquer votre soin après chaque lavage : massez vos mains avec une crème hydratante douce. N'attendez surtout pas que vos mains soient sèches ou que la peau tiraille. Le savon assèche l'épiderme et décape la peau, c'est-à-dire qu'il enlève la couche protectrice en surface. Résultat : la peau est plus vulnérable aux allergènes et à l'eczéma. Une bonne crème pour les mains ne doit pas être collante. Elle assouplit l'épiderme et dépose en surface une fine couche protectrice qui isole les mains des agressions extérieures. L'idéal ? Un soin enrichi en glycérine et en vitamine A, cicatrisante, ainsi qu'en vitamine E, anti-âge et anti-oxydante.

3. Le massage

Déposez dans votre paume une goutte d'huile d'amande douce ou une noisette de crème pour les ongles. Massez les doigts en insistant sur la base de l'ongle. Cela stimule la circulation sanguine, ce qui aide les doigts à supporter de basses températures. Bonus : des ongles en meilleure santé et bien brillants.

4. Une bonne protection

Non, les gants ne sont pas réservés à la vaisselle et au jardinage. Prenez l'habitude d'en porter pour toutes les tâches ménagères. Donnez la préférence aux gants de caoutchouc doublés d'une fine couche de coton, pour éviter que la peau ne surchauffe et ne se déshydrate.

5. Un masque UV

En hiver, appliquez sur le dos des mains une fine couche de crème solaire, dotée d'un bon indice de protection contre les UVA comme les UVB. Vos mains seront protégées du rayonnement solaire parfois fort, même en hiver (les UVA traversent la couche nuageuse), et cela préviendra l'apparition de taches brunes.