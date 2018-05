Cinq astuces pour s'hydrater suffisamment

De nombreux signes peuvent alerter lorsque l'eau vient à manquer à notre ­organis­me: perte de poids, baisse de performance physique, baisse de la concentration, maux de tête... ou encore une peau sèche, malgré l'utilisation d'une bonne crème hydratante limitant l'évaporation de l'eau au niveau de l'épiderme. Il se peut aussi que le transit intestinal soit ralenti quand les selles sont déshydratées, ou que les urines soient plus foncées, c'est-à-dire fortement concentrées, témoignant d'une restriction hy­­­­­drique au niveau des reins. Enfin, de petits oedèmes des pieds, des jambes ou des doigts peuvent être liés à un excédent de sodium (sel), qui serait éliminé avec un apport d'eau adéquat.

Lire aussi : Cinq signes qui montrent que vous ne buvez pas assez d'eau

Quelle quantité d'eau par jour ?

Boire sans soif tout au long de la journée, c'est la bonne méthode pour pallier les désagréments de la déshydratation. En effet, surtout en avançant en âge, la soif ne se fait sentir que tardivement, lorsque la perte d'eau atteint au moins 1% du poids corporel.

L'apport conseillé par jour est de 2 l pour les femmes, 2,5 l pour les hommes. Et un peu plus encore en été dès que la température dépasse 30°C, en cas de fièvre, de diarrhée ou de vomissements, ou encore d'activité physique (y compris la natation, qui ne donne pourtant pas la sensation de transpirer).

Que les petits buveurs d'eau se rassu­rent: les 2 à 2,5 l d'eau recommandés se répartissent entre la nourriture et les diverses boissons. Les aliments les plus hydratés sont ceux qui font envie en été pour se rafraîchir: les légumes et les fruits (composés à plus de 85% d'eau), les laitages (90% pour le lait et les yaourts, 85% pour le fromage blanc), et même les poissons et fruits de mer (de 70 à 80%). Une journée de menus estivaux fournit très facilement 1 l d'eau.

Quelles boissons comptent?

Pour atteindre son quota, il faut boire environ 1,5 l, en variant les plaisirs.

À volonté: l'eau du robinet est la plus économique et, bien sûr, la plus accessible. Sa qualité est très bien contrôlée (à savoir : le goût de chlore s'atténue si vous faites couler l'eau une demi-heure à l'avance). Les eaux plates en bouteille dont la minéralisation (ou résidu sec) est inférieure à 500 mg par litre conviennent à tous les membres de la famille et à tous les types de régimes. Les eaux riches en calcium présentent l'avantage de compléter les ap­ports, nécessaires aux personnes qui consomment peu de produits laitiers.

Jusqu'à 0,5 l par jour: les eaux gazeuses riches en bicarbonates et en sodium sont les bienvenues en récupération après une séance de sport ou pour faciliter la digestion après un repas riche. Mais elles sont trop minéralisées pour un usage quotidien (1 l fournit jusqu'à 50% de l'apport maximal recommandé en sel).

Jusqu'à trois tasses par jour: le thé glacé, préparé maison, évite les variétés du commerce, trop sucrées. En s'en tenant à un demi-litre, l'apport de théine (ou de caféine) excitante reste raisonnable. Les infusions froides à base de cassis ou de vigne rouge aident les jambes à dégonfler (en cures de 10 jours).

Au maximum deux verres par jour: les jus de fruits et les smoothies apportent des vitamines et autres anti-oxydants protecteurs contre le soleil, s'ils sont pressés maison ou achetés au rayon frais et consommés rapidement. En excès, ils peuvent occasionner des troubles digestifs.

Au maximum une tasse par jour: les infusions drainantes, avec prêle, reine-des-prés ou queues de cerises, hydratent et sont diurétiques.

Au maximum un ou deux verres par jour : de la bière ou du vin rosé si on les apprécie, sauf régime particulier.

Cinq astuces pour bien s'hydrater 1. Placer une bouteille, une carafe ou encore un verre dans chacune des pièces de la maison. 2. Ne pas oublier de glisser une petite bouteille d'eau dans son sac avant de sortir de chez soi. 3. Noter le nombre de verres ou de tasses consommés par jour (huit verres moyens ou mugs = 1,6 l). 4. Acheter des thés, infusions, eaux aromatisées aux saveurs variées, ou agrémenter l'eau d'un citron pressé, d'une rondelle d'orange, de feuilles de menthe fraîche, d'une goutte de sirop... 5. S'offrir un blender pour réaliser de savoureux cocktails de fruits ou de légumes, ou encore de délicieux smoothies.

Auteur Florence Daine (nt-f.com)