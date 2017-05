Cancer de la peau: coup d'envoi de la campagne Euromelanoma

La campagne Euromelanoma, qui propose aux Belges de faire examiner leur peau gratuitement chez un dermatologue, débute aujourd'hui (lundi) et se terminera vendredi 12 mai. Le cancer de la peau est le plus répandu en Europe et bien que les Belges soient conscients des dangers de l'exposition au soleil, ils ne se protègent pas assez, indique l'ASBL Euromelanoma Belgique dans un communiqué.