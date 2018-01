Ça y est, je porte un appareil auditif !

Je fais semblant de comprendre ce qu'on me dit

Ça fait un petit temps que j'entends de moins en moins bien. J'augmente le volume de la radio et de la télévision. Il m'arrive de ne pas entendre la sonnette de la porte d'entrée ou la sonnerie de mon GSM. Et je n'ai pas compris ce qui se passait le jour où tout le monde s'est précipité à l'extérieur lorsque l'alarme incendie s'est déclenchée. Mais le plus gênant, ce sont les conversations. Je dois régulièrement demander à mon interlocuteur de répéter. Jusqu'au moment où je n'ai plus osé et fait comme si j'avais compris. Je souris gentiment quand on me raconte une blague ou qu'on me chuchote quelque chose à l'oreille alors que je n'entends qu'un faible chuintement. Quand votre interlocuteur baisse la voix pour vous faire une confidence, ce n'est pas évident de répéter plusieurs fois " Pardon ? ". Quant au théâtre, c'est exclu : des répliques entières m'échappent. Lors de fêtes, je suis la première à me porter volontaire pour la vaisselle parce que je n'arrive pas à suivre la conversation. J'ai donc décidé de réagir.

...