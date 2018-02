Beauté: les 10 bons gestes à faire en hiver

Avec le froid, les petits vaisseaux de la peau se contractent afin de limiter les déperditions de chaleur du corps. Résultat, l'épiderme est moins bien vascularisé et nourri. De plus, le vent a un effet desséchant et décapant. Ajoutez les douches chaudes prolongées, des nettoyants trop agressifs... Votre peau pèle et devient rugueuse. Nos conseils pour qu'elle retrouve du bien-être.

1) Changer de démaquillant

Abandonnez les savons et les lotions micellaires, pas assez riches en hiver, au profit de laits, huiles ou baumes onctueux. Ils n'altèrent pas la barrière cutanée et compensent l'effet desséchant du calcaire.

2) Adopter une crème plus protectrice

Remplacez votre soin visage habituel par une crème plus riche en actifs nutritifs. Si elle est déjà très sèche, passez aux formules à base de cold cream, de beurre de karité, d'amande douce. Non seulement ces actifs nourrissent en profondeur mais ils laissent un film protecteur à la surface, préservant ainsi la peau des agressions extérieures.

3) Apaiser les rougeurs

Les passages du chaud au froid entraînent l'apparition de rougeurs diffuses sur le visage. Misez sur un soin veinotonique, qui atténue ces variations de température et améliorent la circulation sanguine, à base d'extraits de marron d'Inde, lierre, vigne rouge, Ginko biloba.

4) Cajoler ses lèvres: l'astuce à connaître

Prenez soin de leur peau fine et sensible à la perte en eau avec des sticks à base de miel et de karité cicatrisants. Évitez si possible de les humecter avec la langue car la salive les dessèche encore plus.

Notre soin fait maison pour éliminer les peaux mortes: mélangez 1 c. à café de sucre et 1 c. à café de miel. Appliquez sur les lèvres et frottez doucement en faisant des petits mouvements circulaires. Rincez et appliquez un baume nourrissant.

5) Adopter une huile de douche pour le corps

Palliez la sécheresse cutanée avec un soin lavant "doudoune", une huile de douche. Elle nettoie sans agresser et laisse un film protecteur sur la peau.

Séchez votre corps en tapotant au lieu de frotter et massez-vous des pieds jusqu'à à la tête avec un onguent réparateur en insistant sur les talons, le devant des jambes et les avant-bras.

6) Utiliser une bouillotte

Idéale pour vous sentir au chaud dans une chambre qui doit rester fraîche la nuit. Glissez-là entre les draps en apport de chaleur local. Ne versez surtout pas d'eau bouillante, misez sur une eau à 37 ou 38°C, pas plus. Chassez bien l'air avant de la fermer.

7) Préserver ses mains

Offrez à cette partie de votre corps particulièrement exposée aux agressions extérieures une bonne crème à glisser dans votre sac à mains, prête à être dégainée à tout instant.

8) Se munir d'un soin SOS

Nez irrité, dartres, pommettes rugueuses, autant d'aléas liés à l'hiver. Pour apaiser et éliminer ces petits bobos, optez pour des soins contenant du cuivre et du zinc. Appliqués en cataplasme sur la zone concernée, ils font de vrais miracles!

9) Éviter les cheveux électriques

Vos cheveux ont la fâcheuse habitude d'être électriques en hiver? Approchez de vos cheveux quelques gouttes d'eau sur vos mains en effleurant votre chevelure sans la toucher. Cela suffit à leur décharger de l'électricité statique et facilite le coiffage.

10) Dorloter ses pieds froids

Glissez vos petits petons dans de l'eau chaude additionnée de cinq gouttes d'huile essentielle de gingembre, cyprès, romarin ou menthe préalablement diluées dans un bouchon de base neutre. Coup de chaud immédiat!

