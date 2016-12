Basilic, estragon, menthe... : les bienfaits des fines herbes (en images)

Elles aident à modérer la consommation de sel et de matières grasses tout en augmentant nos apports en sels minéraux et vitamines. Leur richesse en potassium, calcium et magnésium renforce nos os et abaisse l'excès de tension. Ces herbes contribuent aussi aux apports en fer et fournissent de fortes proportions de bêta-carotène (ou provitamine A), de vitamines C, E et B9, qui participent à la prévention des maladies cardio-vasculaires et de la plupart des can- cers. Pour profiter de leurs précieux nutriments, il faut les choisir fermes et vertes à l'achat, les consommer fraîches et les ciseler au dernier moment. Bon appétit!

Auteur : Florence Daine (nt-f.com)