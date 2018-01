Alors on danse

" La danse est une activité physique idéale, tant pour le corps que pour le mental, assure le Dr Hendrik Cammu, qui a étudié les effets de l'alimentation et du sport sur la santé. Techniquement parlant, deux heures de danse, quelle qu'elle soit, sont comparables à deux heures de fitness ou de marche rapide. Les danses qui alternent mouvements lents et rapides - comme le tango - apportent les mêmes bénéfices que l'entraînement par intervalles (ou fractionné). De nombreuses danses augmentent le rythme cardiaque, stimulent la circulation sanguine et font transpirer... Rien d'original, c'est le cas de beaucoup de sports. Oui, mais quand on danse, il n'y a pas que les muscles qui travaillent. On améliore son sens de l'équilibre, de la coordination et de la maîtrise globale du corps. Les danseurs réguliers tombent moins et risquent beaucoup moins de se blesser en cas de chute, puisqu'ils ont acquis de meilleurs réflexes. "

...