Alimentation: Les combinaisons gagnantes

Sur l'étiquette des produits alimentaires, on retrouve des tableaux détaillant leur composition en vitamines, minéraux, etc. Si ces informations ont leur utilité, il ne faut pas les prendre pour argent comptant : ce n'est pas parce qu'un aliment contient une grande quantité d'un nutriment que nous pourrons en bénéficier. " C'est le cas des céréales petit déjeuner, sur les paquets desquels on vante une forte teneur en fer, explique Serge Pieters, professeur de diététique à l'Institut Paul Lambin. En réalité, il s'agit de limaille de fer qui ne fera que traverser votre corps, sans impact sur votre santé. ". En cause ? Le principe de biodisponibilité. Notre corps n'assimile correctement les nutriments que sous certaines formes chimiques, dont la proportion peut varier selon la cuisson (cru/légèrement cuit/à point), le mode de préparation ou les associations alimentaires. Le fer d'un légume sera ainsi plus assimilable s'il est associé à de la vitamine C, tandis que le phosphore d'un soda limitera l'absorption du calcium.

