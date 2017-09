8 conseils pour un système immunitaire à toute épreuve

Rarement malade ...

1. Relax !

Un petit stress de temps en temps n'est pas mauvais : le corps et l'esprit ont besoin d'être titillés. Mais un stress prolongé perturbe le système immunitaire. Essayez, au minimum, de passer vos soirées au calme.

2. Achetez un chien

Un chien est votre meilleur ami : il aime votre compagnie et ... vous oblige à sortir tous les jours pour une bonne promenade. Les études montrent que posséder un chien a des effets bénéfiques sur la pression artérielle, le cholestérol et le coeur. Il semble aussi que la présence d'un chien favorise le développement du système immunitaire de l'enfant.

3. Investissez dans vos amitiés

Avoir des amis est bon pour la santé ! Le système immunitaire des personnes seules est plus faible que celui de celles qui sont perpétuellement entourées d'amis. Vous manquez de relations ? Avez-vous songé à faire du bénévolat ? A suivre des ou ou à vous inscrire à un club de sport ?

4. Montrez-vous joyeux et positif

Les pensées positives boostent le système immunitaire. Soyez content de ce que vous avez et de ce à quoi vous participez, voyez toujours l'aspect positif des événements peu agréables qui vous arrivent et éloignez autant que possible les pensées négatives. Et puis, riez ! Car le rire, lui aussi, renforce le système immunitaire.

5. Mangez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel

Les fruits et les légumes contiennent des substances qui neutralisent les radicaux libres nocifs. Laissez-vous séduire par les couleurs de l'arc-en-ciel : l'orange des carottes, le vert du brocoli, le rouge des fraises, le jaune du melon et le bleu... des bleuets.

Et arrêtez de fumer ! Le tabac est source de radicaux libres et manger des fruits et des légumes à tous les repas ne suffira pas à empêcher leur prolifération.

6. Faites de l'exercice en vous amusant

Faire de l'exercice reste la manière la plus simple de renforcer son système immunitaire. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il faut vous mettre au marathon : promenades quotidiennes à pied ou à vélo, jardinage, golf, danse, natation... Les idées de loisirs actifs et amusants ne manquent pas.

7. Vive le sexe

En plus d'être agréable, faire l'amour est également bon pour la santé. Des études se sont intéressées au lien entre sexe et santé chez les plus de 50 ans. Conclusion : les plus actifs sexuellement sont en meilleure santé.

8. Bien dormir

Si vous êtes bien reposé, votre système immunitaire est mieux préparé à une éventuelle agression de germes pathogènes. Dormez 7 à 8 heures par nuit. Votre sommeil sera d'autant meilleur si vous vous tenez à un horaire régulier et que vous vous abstenez de gros efforts physiques ou mentaux avant de vous mettre au lit. Inutile de dire que l'alcool et le café sont fortement déconseillés.

Auteur : Sandra Schiopu