8 astuces pour éviter de gâcher vos vacances par une intoxication alimentaire

8 conseils à suivre pour les repas :

1. Se laver les mains

Lavez-vous les mains régulièrement et minutieusement avec de l'eau et du savon. En tous les cas avant de manger et de cuisiner et après une visite aux toilettes.

2. Conservez les aliments au froid

Vous achetez des produits que vous ne mangez pas immédiatement ? Retirez de préférence la petite partie qui risque de pourrir rapidement. Emballez tout correctement, de telle sorte qu'aucune vermine ou saleté ne puisse atteindre votre nourriture. Et conservez les denrées périssables dans une bonne glacière, électrique ou avec des éléments de refroidissement. Ou videz le minibar de votre chambre d'hôtel pour les y conserver.

3. Soyez prudent avec l'eau

Vous partez à l'étranger ? La qualité de l'eau du robinet à laquelle nous sommes habitués chez nous ne se trouve de loin pas partout. Dans certains pays, la canalisation est trop vieille ou la pression d'eau est trop faible. Avant de partir, informez-vous si l'eau du robinet peut être bue sans danger. Pas de certitude absolue ? Ne prenez pas de risques: ne buvez que de l'eau venant de bouteilles scellées. Et utilisez également des bouteilles d'eau pour vous laver les dents et pour cuisiner.

4. Sans glaçons

Si dans votre destination de vacances, l'eau du robinet n'est pas fiable, commandez vos boissons sans glaçons. Car ils sont en général aussi préparés avec de l'eau du robinet.

5. Prenez également garde avec les fruits et les légumes crus

A nouveau, ceci ne s'applique qu'aux destinations où l'eau est non potable. Mais faites attention aux salades et légumes crus, car ils peuvent avoir été lavés avec cette eau douteuse du robinet. Lavez si possible vous-même les fruits et légumes avec de l'eau préalablement bouillie ou de l'eau en bouteille. Epluchez en outre les fruits.

6. Ne vous arrêtez pas pour prendre une glace ...

Pour la préparation de la crème glacée, l'eau utilisée peut également avoir été contaminée. La glace préemballée n'est pas un problème, mais faites attention à la glace provenant de bacs ou de machines. Ne mangez pas de la glace non emballée vendue dans des charrettes le long de la route.

7. Hygiène dans la cuisine

Si vous cuisinez vous-même, faites le de manière hygiénique: n'utilisez pas le couteau ou la planche qui a été en contact avec du poisson cru ou de la viande crue pour d'autres produits (d'abord bien les laver!). Lavez le mieux possible vos ustensiles de cuisine et la cuisinière. Réchauffez les plats jusqu'à une température élevée et cuisez la viande, le poisson et le poulet jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits.

8. Gardez le cuisinier à l'oeil

Si vous achetez quelque chose à une échoppe en chemin, observez si la cuisine est bien préparée de manière hygiénique. Les produits crus sont-ils conservés dans un endroit séparé des produits préparés ? Votre poisson et votre viande sont-ils servis suffisamment chauds et bien cuits ? Les produits réfrigérés sont-ils vraiment froids ?

Si le cuisinier coupe tout avec le même couteau ou si les produits crus et les produits préparés sont en contact, mieux vaut chercher une autre adresse.

