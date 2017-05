6 techniques pour se détendre en quelques minutes

1. La microsieste

Une sieste de quelques minutes permet de repartir du bon pied. Dans un premier temps, pratiquez chez vous, au calme: allongé sur le dos, bras et jambes légèrement écartés du corps, suivez juste le mouvement régulier de l'air qui entre et sort par votre nez. Avec de l'entraînement, vous pourrez "siester" partout, sur commande, juste assis, dans le bus, dans une salle d'attente, et même au bureau

2. L'art transportable (coloriage, tricot)

Ayez toujours à portée de main, dans votre sac ou un tiroir, un carnet de coloriage ou de croquis et une trousse pleine de crayons de couleur ou de feutres. En dix minutes, vous avez le temps de laisser aller votre crayon au gré de votre imagination. Vous pouvez aussi sortir votre tricot ou votre canevas... Le but est le même: laisser filer ses doigts pour se vider la tête.

3. La respiration par le ventre

La respiration ventrale, vous connaissez? Il s'agit d'inspirer en laissant son ventre se gonfler et expirer en le sentant se creuser. Pour renforcer davantage l'effet relaxant de cet exercice de yoga, choisissez un mot qui fait du bien (bonheur, sérénité, joie...) et associez-le au souvenir d'un lieu particulièrement agréable (le coucher de soleil sur la plage, la vue au sommet d'une montagne, un jardin...). Coupez le téléphone, fermez les yeux et, au rythme de votre respiration, répétez le mot que vous avez choisi en le visualisant.

4. Le yoga des yeux

Avec les écrans, vos yeux sont fatigués. Voici deux exercices pour les détendre. Asseyez-vous confortablement et, en respirant lentement, fixez votre index tendu. Approchez-le le plus près possible de vos yeux puis éloignez-le doucement. Recommencez dix fois toujours en le fixant. Puis posez vos mains en coque sur vos yeux en prenant soin de ne pas toucher les globes oculaires et sans qu'aucune lumière ne filtre. Gardez vos yeux ouverts dans ce noir complet et respirez.

5. Les exercices de décontraction

Vous n'arrivez pas à décontracter vos muscles? Commencez donc par les contracter! Asseyez-vous confortablement, pieds à plat sur le sol. Grimacez pendant trois secondes en sollicitant le plus de muscles du visage possible, puis lâchez en laissant pendre vos mâchoires, la langue posée contre les dents du bas. Ensuite, levez les épaules le plus haut possible, toujours trois secondes, puis relâchez. Serrez les poings, relâchez. Décollez votre dos du dossier de la chaise, levez les genoux pour décoller les pieds du sol (cinq secondes), reposez les pieds à terre et le dos contre le dossier. Maintenant respirez tranquillement en gonflant le ventre sur l'inspiration et en relâchant sur l'expiration.

6. La digitopuncture

C'est le même principe que l'acupuncture mais là, vous utilisez vos propres doigts. Pour lutter contre le stress plusieurs points peuvent être stimulés. Croisez les doigts derrière votre tête et appuyez avec vos pouces à la base du crâne. Trouvez le point (souvent douloureux en période de stress) situé entre le cou et la pointe de l'épaule, massez-le. Entre votre pouce et votre index, saisissez la partie charnue située entre le pouce et l'index de la main opposée, appuyez. Stimulez chaque point pendant une à cinq minutes en respirant tranquillement.

Auteur : Isabelle Basset (nt-f.com)