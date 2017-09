6 désagréments dus à la ménopause : les bons réflexes

1. Combattre les bouffées de chaleur

Vous sentez venir une bouffée de chaleur ? Respirez lentement et profondément par le nez avant d'expirer lentement par la bouche, cela vous aidera réellement. Notez également le moment où surviennent les bouffées de chaleur. Est-ce en buvant une tasse de café, un verre de soda ou un verre de vin ? Quand vous vous tenez dans une pièce où la température est élevée ? Quand vous êtes stressée ?

Plus vous l'aurez noté avec précision, plus il vous sera facile d'éviter les bouffées de chaleur. La nuit, elles peuvent durer trois minutes ou plus, et vous vous réveillez en sueur. Portez des vêtements de nuit les plus légers possibles. Glissez une pochette de glace sous votre oreiller et retournez-le régulièrement pour garder la tête au frais. Abandonnez votre lourde couette au profit d'une couverture légère. Et posez un ventilateur sur la table de nuit.

2. Un bon sommeil

Le yoga, le tai-chi et la méditation peuvent contribuer à un sommeil de meilleure qualité. Pourquoi ne pas vous y mettre ? Le sport en fin de journée est également recommandé, pour autant que vous cessiez deux heures avant de vous mettre au lit.

Evitez l'alcool : vous vous endormirez effectivement plus vite mais vous vous réveillerez la nuit. Buvez plutôt un verre de lait chaud avec du miel qui contient du trytophane, un acide aminé qui aide à se détendre.

Pas moyen de dormir ? Levez-vous et lisez un livre ou un magazine, jusqu'à ce que le sommeil vous gagne.

3. Une sexualité épanouie

Les changements hormonaux rendent les muqueuses du vagin plus fines et plus sèches, ce qui peut provoquer des douleurs lors des rapports sexuels. Vous pourriez utiliser des lubrifiants à base d'eau ou demander à votre médecin un traitement hormonal contre la sécheresse vaginale. Si votre vie sexuelle peut à nouveau s'épanouir, cela améliorera la circulation sanguine du vagin.

4. Du rire aux larmes

Vous arrive-t-il de passer du rire aux larmes, de vous sentir super heureuse et, l'instant d'après, d'humeur chagrine ? Le yoga et le tai-chi devraient vous permettre de diminuer la fréquence de ces sautes d'humeur.

Par contre, si vous avez en permanence le moral au plus bas, votre médecin pourra vous prescrire des médicaments adéquats.

5. Perte de cheveux et poils disgracieux

Il n'y a pas grand-chose à faire contre la perte des cheveux à la ménopause. Pour préserver votre chevelure, utilisez des couleurs sans ammoniaque et autres produits chimiques forts et protégez vos cheveux du soleil.

Vous pouvez également essayer des suppléments nutritionnels contenant des nutriments qui nourrissent les racines des cheveux. Parallèlement, des poils disgracieux se mettent à pousser, sur la lèvre supérieure par exemple. Les techniques d'épilation ne manquent pas : cire, laser ou lumière pulsée.

6. Le retour des petits boutons

Tout comme à la puberté, les bouleversements hormonaux peuvent être à l'origine de boutons. Vous pouvez utiliser les mêmes produits cosmétiques que pour l'acné. Si vous êtes atteinte d'une acné séreuse, consultez un dermatologue qui vous prescrira un traitement médical adapté.

Auteur: Sandra Schiopu