5 conseils pour tenir toute la journée après une mauvaise nuit

1. De la caféine, avec modération !

Si vous avez besoin d'un regain d'énergie, la caféine peut vous aider, mais il ne faut pas en abuser. Avec deux tasses de café, vous atteindrez votre état de vigilance maximale. En boire plus ne vous fera aucun effet.

Cela vaut également pour les compléments alimentaires et autres boissons énergisantes. Lorsqu'on les utilise de la bonne manière et avec modération, ils peuvent vous aider à vous sentir mieux. Le café et le thé restent cependant un choix plus sain.

Et si vous voulez passer, enfin, une bonne nuit : ne touchez plus au café après 16h.

2. Evitez le sucre

Quand on est fatigué, on a tendance à vouloir manger des bonbons, de gâteaux ou du chocolat pour nous donner un petit coup de peps. Mais essayez de ne pas craquer. Le boost que vous donne le sucre ne sera que de courte durée.

Pour se remettre d'aplomb, il est préférable de manger varié. Optez pour des aliments riches en protéines, comme les noix et la viande maigre. Par exemple, une salade avec du poulet ou du poisson fumé avec beaucoup de légumes. Il vaut mieux ne pas manger un gros repas plein de glucides, au risque d'avoir un gros coup de mou après, surtout quand il s'agit du petit-déjeuner.

3. Prenez des pauses

Après une courte nuit, le taux de concentration est plus bas que la normale. Pour rester concentré, il est conseillé de faire quelques courtes pauses pendant la journée. Aller marcher un peu dehors par exemple, si vous pouvez vous le permettre. L'air frais vous fera du bien, le mouvement rendra votre cerveau alerte et la lumière du jour enverra à votre corps le signal de rester éveillé.

Si vous voulez faire du sport malgré une nuit difficile, allez-y doucement. Si vous êtes très fatigué, le risque de blessures augmente.

Une petite sieste au cours de l'après-midi peut également aider, si vous le pouvez. Mais pas plus longtemps que 25 minutes, sinon vous serez somnolent le reste de la journée.

4. Soyez tolérant envers vous-même

Après une nuit compliquée, vous n'êtes pas au meilleur de vous-même. Essayez de maintenir votre charge de travail à un niveau raisonnable, pas trop élevé. Concentrez-vous sur les éléments-clés et laissez le reste pour un autre jour. De cette façon, vous pourrez optimaliser votre effort et offrir un travail plus qualitatif. Si vous avez des décisions importantes à prendre, mieux vaut également les postposer.

5. Revenez au plus vite à un rythme normal

Bien sûr, vous pouvez essayer de rattraper un peu le sommeil perdu, mais avec parcimonie. Ne dormez pas plus de deux heures de plus la nuit suivante. Essayez de retrouver votre rythme normal de sommeil dès que possible. Si vous dormez trop pour rattraper vos heures de sommeil, vous serez à nouveau en décalage avec votre corps. Quel que soit votre niveau de fatigue, dormir plus de 10h par nuit n'est pas nécessaire. Rester au lit toute la journée n'a pas non plus de sens la plupart du temps, sauf si vous êtes malade par exemple.

Source : Gezondheidsnet.nl