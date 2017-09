5 bonnes formules pour ne pas se laisser déborder par la rentrée

Pour ne pas se laisser déborder par la rentrée et envahir par le mauvais stress, il existe différentes solutions naturelles. 5 bonnes formules qui n'ont rien de sorcier.

1) Maîtrisez la micro-sieste

Pourquoi: le manque de sommeil réparateur augmente le risque d'accidents, de diabète, de maladies cardiovasculaires et favorise les troubles anxieux. Or, en prenant de l'âge, le sommeil lent et profond est moins important. D'où la nécessité de faire la sieste chez les seniors. Mais pour être bénéfique celle-ci doit être maîtrisée...

Comment: pour ne pas empiéter sur le sommeil nocturne, la micro-sieste doit idéalement être pratiquée avant 14h et ne pas excéder 20 minutes, durée suffisante pour entrer dans un sommeil lent, retrouver un gain d'énergie et restaurer les capacités de concentration nécessaires à la bonne gestion du stress. Au premier bâillement, réglez le réveil 20 minutes plus tard, fermez-les yeux et laissez-vous aller, assis sur le canapé ou allongé sur le lit, mais sans vous déshabiller.

2) Prévoyez une activité physique

Pourquoi: le sport soumet le corps à un stress physique face auquel, pour se défendre, l'organisme réagit en produisant des hormones et neurotransmetteurs à la fois énergisants, euphorisants et relaxants (adrénaline, dopamine, sérotonine, endorphines). Le stress psychique est alors évacué par les effets positifs du stress physique de l'activité... elle-même bénéfique à l'ensemble de l'organisme. Gagnant-gagnant!

Laquelle: l'activité n'a pas besoin d'être intense. Elle doit avant tout vous faire plaisir et être pratiquée régulièrement au moins 30 minutes d'affilée, idéalement 2 à 3 fois par semaine. Marche, natation, yoga, vélo... à vous de mettre en place dès la rentrée le programme qui vous correspond le mieux.

3) Pratiquez la respiration abdominale

Pourquoi: calmer le rythme respiratoire apaise le mental. Or, généralement et plus encore sous l'effet des émotions, on respire par à-coups, en soulevant juste la cage thoracique, ce qui limite l'amplitude respiratoire, l'oxygénation cellulaire et entretient le stress. A contrario, respirer par le ventre permet d'abaisser la fréquence cardiaque, mais aussi, en mobilisant totalement le diaphragme (principal muscle respiratoire), de bénéficier d'un massage profond facilitant l'évacuation des tensions.

Comment: entraînez-vous chaque jour à inspirer lentement par le nez en gonflant le ventre puis la poitrine et expirer doucement comme à travers une paille en relâchant bien les épaules et en laissant le ventre se creuser. Allongé, assis ou debout, dès que vous sentez le stress vous gagner, pratiquez cette respiration relaxante pendant 3 à 4 minutes.

4) Faites le plein de magnésium

Pourquoi: le magnésium intervient dans de nombreuses réactions cellulaires. Il est entre autre indispensable à la contraction musculaire, à la gestion de l'adrénaline, à la régulation de l'influx nerveux. Or, le stress le fait fuiter et son déficit augmente anxiété, irritabilité, baisse de la concentration...

Comment: manger équilibré est le meilleur moyen de ne pas être carencé. Tablez sur les fruits et légumes qui favorisent son absorption par l'organisme et limitez café, alcool, fromages, charcuteries qui l'entravent. Misez aussi sur les petits plaisirs forts en magnésium (cacao amer en poudre, chocolat à minimum 70% cacao, noix, bigorneaux, bulots, germe de blé, amandes...) voire les eaux qui en sont riches (Hépar, Rozana).

Prenez toujours un avis médical avant d'avaler des suppléments qui, parfois et à la longue, peuvent causer des soucis gastriques et rénaux.

5) Découvrez la visualisation positive

Pourquoi: les pensées négatives qui nourrissent et amplifient stress et anxiété résistent toujours aux exhortations de ne pas y penser. Seule façon de les court-circuiter: les remplacer par des pensées positives qui vont apaiser les tensions.

Comment: confortablement installé, les yeux fermés et après avoir pratiquer 2 à 3 respirations abdominales, la visualisation positive consiste à activer un petit film mental où l'on se voit réussir une action (pour augmenter sa confiance en soi) ou simplement visualiser un paysage ou un bon moment (pour se détendre). Vous devez prendre le temps de vivre pleinement la scène choisie et laisser les images s'estomper avant de respirer profondément et d'ouvrir les yeux. Ces sensations positives vécues en visualisation auront ainsi remplacé les émotions négatives.

Auteur : Magali Quent (NT-F.COM)