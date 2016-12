10 questions sur la consommation d'alcool

1.On supporte moins bien l'alcool à partir de 50 ans : VRAI

À partir d'un certain âge, l'organisme devient plus sensible à l'alcool. Le processus de vieillissement entraîne en effet différents changements métaboliques : la quantité de liquide présente dans l'organisme tend à diminuer, tandis que la quantité de graisse augmente. De plus, le foie et les reins travaillent de manière moins efficace et la résistance physique diminue. Dès lors, notre corps assimile moins vite la substance psychoactive (l'éthanol) présente dans l'alcool. Par conséquent, pour une même quantité consommée, une personne de 60 ans présentera des taux sanguins plus élevés qu'une personne de 40 ans. Avec l'âge, l'ivresse est plus rapide mais la tolérance est aussi moindre : maux de tête, nausées et problèmes de coordination ont ainsi tendance à apparaître plus facilement.

...