10 questions sur l'indigestion

1. Qu'est-ce qu'une indigestion ?

L'indigestion résulte d'une surcharge de l'estomac. Normalement, trois contractions stomacales suffisent pour faire avancer le bol alimentaire. Mais, en cas de surcharge, certaines réactions se mettent en place pour bloquer la sortie de l'estomac.

2. Comment reconnaît-on une indigestion ?

Quand on a une indigestion, on éprouve des sensations désagréables : on se sent ballonné, on a des nausées, on souffre de régurgitations, on doit faire des renvois ou vomir. Il arrive aussi qu'on se sente oppressé à hauteur du sternum ou qu'on fasse un malaise vagal.

Le gonflement de l'estomac envoie un signal au cerveau et, de là, au nerf vague (ou pneumogastrique) qui baisse la tension et ralentit le rythme cardiaque. Résultat : on pâlit et on peut même s'évanouir. Ce genre de malaise est assez fréquent dans les restaurants...

3. Qu'est-ce qui peut causer une indigestion ?

Le fait de manger trop vite, trop gras, de rester trop longtemps à table... En général, quand on fait une indigestion, on sait pourquoi et on sait quels excès on a commis.

4. Comment éviter l'indigestion ?

Il faut manger moins et plus lentement, limiter l'alcool. Le fait de fumer peut aggraver les choses, car cela affaiblit le sphincter stomacal.

5. Existe-t-il des remèdes naturels pour soigner l'indigestion ?

Attendre que cela passe, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Les vomissements peuvent soulager mais irritent l'oesophage.

6. Quels sont les médicaments contre l'indigestion ?

On prescrit des gastroprocinétiques contre la plupart des cas de nausées et de vomissements. Par exemple, le Motilium, remis en cause pour ses effets secondaires sur le coeur (tout à fait exceptionnels). Il relance le bon fonctionnement de l'estomac et accélère la vidange gastrique. Le Primperan, qui appartient à la même classe de médicaments, peut aussi aider.

7. Que vaut-il mieux éviter en cas d'indigestion ?

Les antiacides ne sont d'aucune utilité, ils servent seulement à calmer les remontées acides et limitent l'irritation de l'oesophage en cas de vomissements.

8. Quand faut-il consulter un médecin ?

Si les vomissements perdurent, si on éprouve de fortes douleurs ou si on vomit un peu de sang. En général, on sent soi-même s'il s'agit d'une simple indigestion ou non.

9. Une indigestion peut-elle être dangereuse ?

En soi, elle ne présente aucune gravité. Mais gare aux vomissements persistants qui peuvent causer des micro-lésions entre l'oesophage et l'estomac. Il faut alors consulter.

10. Certains symptômes peuvent-ils être confondus avec une indigestion ?

Les symptômes du malaise vagal, pâleur subite et perte de conscience, ressemblent fort aux prémices d'une crise cardiaque. Si le malaise ne passe pas après avoir allongé le malade, jambes surélevées, ou s'il s'agit d'une personne présentant un risque cardiaque accru ou si la perte de conscience se prolonge, mieux vaut appeler le médecin.

Merci au Pr Urbain, chef du service de gastro-entérologie à l'UZ Bruxelles.

Auteur: Ariane De Borger