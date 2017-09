WhatsApp vous permet de téléphoner gratuitement ! Comment ça marche ?

Téléphoner et envoyer des messages à ses proches, le tout gratuitement, c'est possible avec l'application de messagerie WhatsApp. Avec plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde, il y a de grande chance pour que quelqu'un dans votre entourage l'ai déjà chargée sur son smartphone ou sa tablette.

WhatsApp peut se révéler très pratique lorsque vous êtes en voyage. Bien que l'Union européenne ait supprimé en partie les coûts liés à l'utilisation de votre téléphone dans un des 27 pays membres, les communications hors de ses frontières restent chères.

Comment installer l'appli sur votre smartphone ?

Le service est disponible gratuitement sur le Google Play store pour Android et sur l'App store pour Apple. Il est nécessaire d'être connecté à internet en 4g ou en Wifi pour pouvoir en profiter.

Après l'avoir téléchargée, ouvrez l'application. Rentrez simplement votre numéro de téléphone pour vous créer un compte. Inscrivez votre nom et prénom et ajoutez une photo, si vous le souhaitez, pour compléter votre profil. WhatsApp se synchronise ensuite à vos contacts. Si vos proches ont déjà installé l'application, ils s'afficheront dans votre répertoire.

Comment utiliser WhatsApp ?

Pour démarrer un appel téléphone ou en vidéo, rendez-vous sur l'onglet "Appels" en bas de l'écran. Touchez ensuite l'icône de téléphone en haut et sélectionnez la personne à qui vous souhaitez parler pour démarrer l'appel.

Pour envoyer un message, cliquez sur l'onglet "Discussions" en bas de l'écran. Appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran et sélectionnez le (ou les) contact(s) à qui vous souhaitez envoyer votre message. Écrivez et cliquez sur "Envoyer", le tour est joué!

Auteur : Fayçal Labadi (NT-F.COM)