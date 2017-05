Voiture: la route des vacances en toute sécurité

Pour la plupart d'entre nous, les cartes De Rouck ou Michelin sont de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, notre guide commun s'appelle GPS. Il suffit, avant de démarrer, d'encoder l'adresse de destination... puis de suivre les instructions. Pratique, surtout que la plupart des systèmes permettent de choisir parmi plusieurs trajets et, parfois aussi, de sélectionner celui qui vous amènera le plus rapidement à bon port (via autoroute, en général), celui qui vous proposera la distance la plus courte (il risque vous conduire à travers des localités... synonymes de feux rouges, de rues encombrées, etc.) ou le moins coûteux (il vous fera éviter les péages).

