Un ordinateur a besoin d'être (bien) entouré

Souris

Elle est assez imposante en taille et ne convient qu'aux droitiers, mais à l'usage, la MX Master de Logitech (environ 100?) est peut-être la meilleure souris sans fil disponible aujourd'hui. Outre l'ergonomie, on apprécie sa roulette, qui permet un défilement vertical pouvant être ultra rapide, et le bouton latéral qui autorise un défilement horizontal. La batterie interne assure une autonomie de plus d'un mois. Et si elle devait baisser pavillon à un " mauvais " moment, il suffirait de la connecter 4 minutes via un câble microUSB pour lui offrir une pleine journée d'utilisation. Enfin, grâce à la technologie Easy-Switch, cet étonnant mulot peut prendre en charge jusqu'à trois appareils. Une pression sur un bouton de sa face inférieure la rend opérationnelle avec l'un ou l'autre.

