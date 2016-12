Smartphone: luminosité automatique ou manuelle ?

Par défaut les smartphones sont souvent réglés sur une luminosité moyenne afin d'économiser la batterie. Ils sont parfois aussi réglés en automatique afin de s'ajuster à la lumière ambiante. Ce réglage automatique n'est pas toujours opportun mais vous pouvez le changer vous-même afin de l'adapter à votre vue et à votre situation. Les presbytes apprécieront un éclairage maximum pour bien voir, mais vous utiliserez la position minimum pour ne pas gêner au cinéma ou pour consulter votre appareil dans votre lit. Sachez que plus la luminosité est forte plus elle consomme d'énergie et donc de batterie.

Sur un appareil Apple (iOS 10)

1. L'accès au réglage de la luminosité est direct depuis le centre de contrôle qui s'affiche dans le menu déroulant du bas vers le haut de votre appareil Apple.

2. Déplacez le curseur représenté par un point blanc le long de la ligne afin d'ajuster la luminosité à votre vue.

3. Vous pouvez activer ou désactiver le réglage automatique accessible via le bouton "Réglages" puis dans le menu "Luminosité et affichage".

Sur un appareil Androïd

1. Faite apparaître les réglages directs depuis le menu déroulant du haut vers le bas de votre appareil.

2. Le curseur luminosité est souvent proposé en haut du menu selon les appareils. Il suffit de déplacer le curseur sur la ligne pour ajuster la luminosité comme vous le voulez.

3. Vous pouvez aussi la régler depuis le bouton "Paramètres", en sélectionnant "Affichage puis Luminosité", il suffit alors de déplacer le curseur pour l'ajuster à votre vue.

Auteur: Cécile Dard (nt-f.com)