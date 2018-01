Vous entendez un morceau à la radio ou dans un magasin sans savoir de qui il s'agit?

Le 11 décembre 2017, le géant Apple annonçait le rachat de l'application musicale Shazam, utilisée chaque mois par 100 millions de personnes dans le monde. Le principe de cette application populaire: reconnaître en quelques secondes le morceau musical que vous écoutez. Idéal pour découvrir de nouveaux artistes ou simplement remettre un nom sur une voix que vous connaissez.

Shazam, mode d'emploi

- Téléchargez gratuitement l'application sur l'App Store ou Google Play

Ouvrez Shazam, appuyez durant 10 secondes sur le bouton circulaire pour enregistrer un extrait du morceau. Le message "en écoute" s'affiche. la bibliothèque musicale de Shazam est incollable: près de 30 millions de titres sont enregistrés. Chacun a un "spectogramme", une sorte d'empreinte musicale. L'application n'a plus qu'à comparer votre extrait avec sa base de chansons.

Au bout de quelques secondes, le nom de la chanson et de l'album apparaissent ainsi que celui de l'artiste. De quoi épater vos amis lors de vos prochains dîners. Aucun résultat n'est trouvé? Rapprochez-vous de la source musicale, si le lieu est bruyant, il faut parfois s'y reprendre à deux fois.Lorsque le résultat s'affiche, vous pouvez également acheter le morceau de musique que vous avez aimé directement en ligne, via l'App Store ou Google Play ou encore l'écouter sur Deezer. Vous pourrez alors l'écouter en intégralité et faire votre bibliothèque musicale. Vous pouvez aussi partager votre découverte sur les réseaux sociaux ou par SMS.

Auteur : Stéphanie Letellier (NT-F.COM)