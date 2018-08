Photos numériques, disque dur et mise à jour : vos appareils ont aussi besoin d'une remise en forme

Après un déménagement, certains adoptent une attitude que, par boutade, on a baptisé " le style Louis caisse ". Plutôt que de ranger immédiatement leurs affaires, ils abandonnent dans le grenier ou la cave des boîtes encore remplies en se disant " On verra plus tard ! ". Et, bien souvent, ce " plus tard " se transforme en " jamais ". Vous souriez ? Quand avez-vous, pour la dernière fois, trié vos photos ? Inutile de remonter trop loin : parlons de vos dernières vacances. Avec la photo numérique, on a tendance à multiplier les prises de vue pour être sûr d'en avoir au moins une de bonne. Alors, on mitraille. Et lorsque la carte mémoire est pleine, on en transfère le contenu sur un disque de sauvegarde ou directement sur l'ordinateur et on reproduit le processus au cours des jours suivants.

...