Phishing, virus, piratage: comment bien sécuriser son ordinateur

Phishing et mails frauduleux

Le phishing (hameçonnage ou filoutage en français) est une technique utilisée par des personnes malveillantes. Celles-ci envoient des mails frauduleux en se faisant passer pour des sociétés ou organismes connus. Elles vous demandent en général de mettre à jour votre compte sous peine de le supprimer, et vous proposent pour cela de vous connecter en cliquant sur un lien où vous devrez entrer vos coordonnées bancaires, parfois même votre code bancaire, vos identifiants et mot de passe.

Comment repérer les mails suspects? Les mails menaçants sont toujours suspects. Si vous recevez un mail de votre opérateur, de votre banque, d'un magasin en ligne ou tout autre organisme qui vous menace de supprimer votre compte, soyez vigilants. Jamais l'un de vos fournisseurs ne vous demandera de vérifier votre compte de cette façon. Ne cliquez pas sur le lien, même si le site paraît officiel!

Autres indices récurrents: l'orthographe et la tournure des phrases sont d'un niveau moyen et les accents mal retranscrits. Si vous avez un doute, contactez l'organisme ou tapez vous-même son adresse dans votre navigateur afin de vous connecter à votre compte.

Virus et programmes malveillants

Un virus ou un ver informatique est un programme malveillant capable de contaminer les ordinateurs via les réseaux. Les plus dangereux peuvent infecter un ordinateur en exploitant une faille dans le système d'exploitation, d'où l'importance de faire les mises à jour des logiciels (Windows, Flash...). Ils peuvent également être dissimulés dans des pièces jointes à des mails ou dans des URL. C'est pourquoi il ne faut jamais cliquer sur une pièce jointe ou un lien suspects.

L'antivirus comme protecteur. Nous vous recommandons d'installer un logiciel de protection sur tous vos appareils connectés à internet (ordinateurs, mais aussi tablettes et smartphones) et de le mettre régulièrement à jour afin de vous protéger des menaces les plus récentes. Il existe des antivirus gratuits (Avast, par exemple) pour une protection de base. Les solutions complètes, comme Kaspersky Total Security, offrent une protection de l'identité, des mots de passe, des données bancaires et sécurisent l'accès des mineurs sur internet.

Piratage et 'chevaux de Troie'

Les pirates informatiques créent des virus informatiques et des "chevaux de Troie", des logiciels capables de dérober des codes d'accès de comptes bancaires, ou de promouvoir des produits ou services sur les ordinateurs de leurs victimes. Ils peuvent utiliser illégalement les ressources des ordinateurs infectés afin de développer et de lancer des campagnes de spams, des attaques contre des réseaux pour les empêcher de fonctionner...

Un programme de défense complet. Compte tenu des nombreuses techniques qu'emploient les cybercriminels, des défenses multicouches sont nécessaires. Les solutions qui allient la détection basée sur les signatures, l'analyse heuristique (recherche de virus inconnus) et les technologies de Cloud permettent de renforcer la protection de vos appareils et de vos données. Elles s'achètent sur les sites internet des éditeurs de sécurité (Norton, Bitdefender, Kaspersky, Secure, McAfee...)

Auteurs: Cécile Dard et Natalie Sitbon-Bloch (nt-f.com), avec Aurélie Doublier, spécialisée dans la sécurité des systèmes d'information.