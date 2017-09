Marche à suivre pour récupérer des photos supprimées sur votre smartphone

Vous avez, par erreur, supprimé une photo ou une vidéo de votre smartphone? Voici comment la récupérer.

Plusieurs méthodes existent pour les récupérer sur les appareils Apple et Android.

Pour les appareils Apple

Désormais, les nouvelles versions d'iOS (que votre iPhone propose régulièrement de télécharger) disposent d'un outil pour récupérer les photos supprimées simplement à partir de son téléphone.

Il suffit de se rendre dans l'application "Photos" qui regroupe toutes vos images et vidéos. Dans l'onglet "Albums", sélectionnez le fichier "supprimés récemment". Toutes les photos et vidéos que vous décidez d'effacer se retrouvent dans ce fichier pendant 30 jours.

Pour les récupérer, cliquez en haut à droite sur "Choisir", puis choisissez les photos que vous souhaitez garder. Enfin cliquez en bas à droite sur "Récupérer" pour retrouver à nouveau l'image dans votre galerie de photos.

Vous pouvez aussi retrouver vos photos en restaurant votre appareil à partir de votre ordinateur. Pour ce faire, il faut au préalable sauvegarder votre téléphone en le branchant sur votre ordinateur et en le connectant au logiciel iTunes.

Pour les appareils Android

Si vous supprimez par erreur une image ou une vidéo de votre smartphone Android, vous pouvez la récupérer en utilisant un logiciel de récupération de données. Il en existe des gratuits comme "Recuva". Il faut le télécharger puis l'installer sur votre ordinateur.

Une fois l'installation faite, reliez votre téléphone à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB et ouvrez le logiciel. Celui-ci va scanner votre smartphone ou votre tablette à la recherche de fichiers supprimés. L'application affiche les documents récemment effacés. Sélectionnez-les et cliquez sur "Restaurer". Malheureusement, cette opération ne fonctionne pas toujours. Par exemple, si votre fichier est lourd, ou que vous l'avez supprimé depuis un certain temps.

Pour augmenter les chances de réussite de cette méthode, il est ainsi conseillé d'utiliser le logiciel le plus vite possible en cas d'une suppression involontaire.Vous pouvez aussi, au préalable, effectuer des sauvegardes de votre téléphone afin de récupérer vos photos et vidéos.

Auteur : Fayçal Labadi (NT-F.COM)