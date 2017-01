Le cloud, vraiment sûr?

Jusqu'il y a peu, nous conservions tous nos fichiers (photos, documents, programmes) sur le disque dur de notre ordinateur. Or, il est désormais possible de les stocker dans le cloud, ce mystérieux "nuage" qui flotte dans l'espace virtuel. En réalité, nos données sont conservées sur un autre disque dur, dans un datacenter situé dans le monde réel et relié à notre PC grâce à internet. Cette solution est intéressante si vous utilisez plusieurs appareils et que vous voulez avoir accès à vos fichiers depuis différents endroits. Ou si vous voulez les partager. Le cloud offre une meilleure protection contre la perte des données, car votre disque dur pe...