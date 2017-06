LCD, LED, OLED, QLED... Quel écran télé choisir ?

En 2017, on ne parle plus de plasma. Longtemps promu par Pioneer et Panasonic, notamment, ce type de téléviseurs a disparu des rayons de nos magasins. Ce n'est pas leurs performances qui étaient en cause, mais leur prix et leur coût de fonctionnement (consommation électrique). La technologie LCD a donc gagné ? Oui, si on veut. Parce qu'aujourd'hui, les revendeurs vous parleront plutôt de LED (Light Emitting Diode). En réalité, un téléviseur LED est un téléviseur LCD qui a remplacé les tubes fluorescents utilisés pour le rétroéclairage de l'écran par de multiples et minuscules diodes électroluminescentes. Les avantages sont nombreux : contrastes plus élevés, noirs plus intenses, consommation électrique drastiquement réduite...

