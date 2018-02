Ikea Belgique lance sa boutique en ligne

Pour soutenir cette nouvelle activité, Ikea a déjà recruté 120 nouvelles personnes, notamment pour renforcer le Customer Support Center, les équipes logistiques du centre de distribution de Winterslag et l'équipe centrale d'e-commerce.

Les grosses commandes sont généralement livrées par camion depuis le centre de distribution Ikea à Winterslag, près de Genk, par le transporteur belge VPD. Les commandes de plus petits articles sont traitées dans le centre de distribution Ikea de Dortmund et acheminées par colis par le réseau de distribution de PostNL.

Le temps de livraison varie entre deux et six jours et les frais entre 4,99 et 229 euros.

Ikea Belgique a constaté ces derniers temps un changement de comportement de ses clients. "En 2017, outre les 15 millions de visiteurs en magasin, nous avons enregistré plus de 40 millions de visiteurs sur notre site web, un chiffre qui a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Nous entendons leur offrir la possibilité de faire leurs achats où et quand ils le veulent", conclut Zita De Coninck, manager web & e-commerce chez Ikea Belgique.

www.ikea.com