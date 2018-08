Finies les vacances: on s'occupe des photos !

Nous sommes encore nombreux à préférer feuilletter un album photo bien classé plutôt que farfouiller dans les innombrables fichiers, souvent mal répertoriés voire pas répertoriés du tout, d'un ordinateur. On peut bien sûr les imprimer soi-même ou les faire imprimer avant de les ranger soigneusement dans un bel album. Mais la tendance va plutôt aux albums imprimés. Le principe ? On compose son album chez soi page après page (telle photo ici, telle autre là,...) et on envoie les fichiers numériques à une entreprise qui se charge d'imprimer l'album et de l'envoyer par la poste.

Composer un album

Certains sites proposent de télécharger un programme permettant de créer son album directement sur son PC. D'autres requièrent l'exploitation d'un logiciel en ligne. Chaque formule a ses avantages, mais la première limite les risques de "perte du travail accompli" en cas de coupure de connexion accidentelle. Ces deux sites comptent parmi les plus recommandables : http://fr.pixum.be/livre-photo et http://www.livrephoto-cewe.be.

Dans tous les cas, de nombreuses possibilités sont proposées : taille et format de l'album, nombre de pages, type de papier (épaisseur et qualité : mat, brillant,...), de couverture (souple, cartonnée, cuir, etc.) ou encore de reliure (pincée, collée, vissée,...). Il est même parfois possible d'insérer des vidéos dans un album imprimé grâce à un code QR qu'on peut scanner à l'aide d'un smartphone ou d'une une tablette qui lira la séquence.

Astuce pour gagner du temps : sélectionnez d'abord toutes les photos que vous voulez retrouver dans l'album et regroupez-les dans un dossier spécifique. Vous pourrez ainsi beaucoup plus facilement organiser votre album photo.

Pas que sur papier On peut désormais faire imprimer ses photos sur des calendriers, des tasses, des coques pour smartphones ou tablettes, des montres, des pendules, des t-shirts, des puzzles, des agendas, des coussins, des magnets,... Cette liste, non exhaustive, se complète constamment de nouvelles idées originales. Chaque site spécialisé dispose des siennes. Chez Photobox (http://fr.photobox.be), par exemple, on retrouve un grand choix en terme de solutions de décoration murale (pêle-mêle, cadres,...) et de très nombreux types d'albums. Et puis, il y a aussi des idées amusantes et pas trop coûteuses : des marque-pages illustrés de photos ou des tirages papier qui reprennent le look des Polaroid d'antan...

La taille, ça compte !

En photo argentique, les clichés avaient souvent un format au rapport 2/3, par exemple, 10x15cm. Les appareils photo numériques, eux, sont souvent équipés d'un capteur au format 3/4, ce qui se traduit par des photos mesurant, par exemple, 15x20cm.

On se retrouve donc dans une situation similaire à celle que nous avons connue à l'époque du passage des téléviseurs 4/3 aux 16/9 : on avait régulièrement des bandes blanches (ou noires) sur les côtés. Pour éviter ce genre de problème, la plupart des sites offrent des solutions, comme l'option "recadrage".

Autre point important, la résolution de la photo. Quand on souhaite obtenir une grande photo, la résolution doit être élevée. Voici, à titre indicatif, quelques exemples :

* Format de la photo 10x15cm : minimum 2 millions de pixels

* Format de la photo A4 : entre 5 et 7 millions de pixels

* Format de la photo A3 : entre 7 et 8 millions de pixels

Il va de soi que "qui peut le plus peut le moins": une photo de dix, quinze ou vingt millions de pixels pourra allègrement être imprimée au format 10 x 15, A4, A3... ou plus grand encore.

Par Philippe Desalle