Faire ses achats de Noël en ligne en toute sécurité

- Assurez-vous d'avoir la version la plus récente du logiciel que vous possédez sur votre ordinateur. Les créateurs de logiciels publient régulièrement des mises à jour, qui contiennent parfois des corrections nécessaires au niveau de la sécurité ou lorsque des failles sont découvertes. En plus du système d'exploitation, il est aussi important d'avoir la dernière version de votre antivirus et de votre navigateur Internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari,...).

- Sécurisez votre ordinateur. Utilisez des pare-feu et un logiciel anti espion (anti-spyware).

- Ne faites des paiements ou ne donnez des informations sensibles que sur des sites sécurisés. Ils peuvent être identifiés grâce au petit cadenas dans la barre d'adresse, en haut de l'écran. Ne donnez aucune forme de données sensibles (informations bancaires, données de carte de crédit, numéro de registre national,...) sur un site qui ne possède pas de pictogramme.

- Utilisez une carte de crédit pour faire vos achats en ligne. Les sociétés de carte de crédit offrent bien souvent à leurs clients une protection supplémentaire.

- Trouvez un mot de passe fort et toujours unique : un mot de passe d'au moins 10 caractères avec une combinaison de minuscules, majuscules, chiffres et symboles.

- Soyez attentif. Ne donnez jamais plus que l'information strictement nécessaire. Si un site Web vous demande des informations supplémentaires, il faut se méfier.

- Ne faites pas vos achats par le biais des réseaux de wifi publics. Les wifi publics sont l'endroit rêvé pour les hackers qui tentent de prendre possession de vos données personnelles pour les exploiter plus tard.

- Si vous comptez utiliser un autre ordinateur que le vôtre pour effectuer des achats en ligne, mieux vaut choisir l'option de navigation privée que votre navigateur vous offre. Grâce à la navigation privée, l'historique de navigation, cookies et autres informations ne seront pas stockés sur l'ordinateur utilisé.

- Recherchez sur le site web, de préférence avant de faire vos achats, les règles propres à l'entreprise, ainsi que leur politique de retour des produits. Vérifiez toujours si pouvez trouver une adresse physique pour l'entreprise en question et, de préférence, un numéro de téléphone où joindre la société.

- Imprimez toujours une copie de votre commande en ligne, afin d'avoir une preuve si jamais votre commande n'est pas immédiatement confirmée ou s'il y a des désaccords sur le contenu.

- Ne jamais répondre à une demande de mise à jour de vos informations si vous n'êtes pas sur de l'expéditeur. Certains emails peuvent être des tromperies pour voler vos données personnelles. La plupart des entreprises légitimes n'envoient jamais des emails non sollicités ou des messages instantanés vous demandant d'envoyer votre mot de passe ou d'autres informations personnelles. Rappelez-vous : si cela semble trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas.