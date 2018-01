Dashcam : le bon choix et la valeur juridique d'une caméra dans la voiture

La déferlante des dashcams nous vient des régions de l'Est : de la Russie et de plusieurs pays issus de l'éclatement de l'URSS et de la disparition du Rideau de Fer. Dans ces contrées, la mauvaise qualité de certaines routes - notamment rurales - et les vitesses excessives, sans parler de la conduite sous influence d'alcool ou de drogue, entraînent beaucoup d'accidents.

