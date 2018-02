Comment soigner son image sur Internet

Quelque 800.000 nouveaux sites web et blogs sont mis en ligne chaque jour. Près de 900.000 personnes se connectent sur leur compte Facebook chaque minute. Plus de 7.500 tweets sont générés chaque seconde. Des chiffres qui donnent le tournis.

"Les réseaux sociaux ont vraiment changé notre manière de communiquer et cela a un impact sur notre quotidien", avance Vincent Pittard, co-auteur avec Sandrine Mathen de l'ouvrage "Votre image sur Internet ? À vous de jouer !" (vient de paraître chez Edipro). Cet auteur, juriste de formation et créateur de l'agence Réputation 365, part du postulat que l'e-réputation ne se nettoie pas, mais elle se construit. "Monsieur-et-madame-tout-le-monde doivent rester prudents sur les informations qu'ils libèrent sur Internet, même via des échanges privés sur les réseaux sociaux, dit-il. Il faut partir du principe que ces informations peuvent être rendues publiques un jour. Sans tomber dans la paranoïa, il faut être prêt à assumer aujourd'hui et demain toutes les prises de position, commentaires, photos, informations privées qui se trouvent dans ce Big Data", soit l'ensemble des données numériques produites.

Que faire ? La première action "est certainement de faire une recherche sur Google avec votre prénom et nom entre guillemets. Est-ce que les résultats dans les deux premières pages reflètent une image qui vous convient ? Existe-t-il des informations incomplètes, obsolètes, voire trompeuses ? Si c'est le cas, vous avez déjà une idée de ce que vous voulez changer." Les auteurs développent des conseils pratiques pour construire son "personal branding", sa marque personnelle. Ils expliquent comment surveiller ce que l'on dit de vous sur la Toile. Ils vous aident à identifier les zones d'ombre. Et surtout comment agir pour les rectifier. Ils proposent des actions tant préventives qu'à appliquer dans l'urgence en cas de "bad buzz".

Prix : 29 euros TVAC

ISBN : 978-2-87496-353-7

Nombre de pages : 140

Collection : Communication

Complément sur le Web : www.livre-reputation-internet.com

Commande en ligne : sur www.edipro.info