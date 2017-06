Casque ou écouteurs pour écouter la musique ?

Dans l'ensemble, casques et écouteurs permettent de profiter de sa musique sans déranger les autres... et sans être perturbé par les sons ambiants. Chouette ! Reste à choisir son modèle. Et là, c'est plus compliqué. Sans même tenir compte de l'aspect prix - les différences peuvent être énormes ! -, il faut définir les caractéristiques qu'on privilégie. Et pour cela, il convient d'abord de déterminer l'objet et le lieu d'utilisation le plus fréquent : système nomade ou sédentaire?

...