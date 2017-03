Améliorer sa sécurité en ligne: le site qui va vous aider

Le géant internet et l'association de défense des consommateurs ont ainsi décidé de lancer une campagne visant à sensibiliser les internautes sur ce thème: le site cybersimple.be

41% des 1.009 personnes sondées voudraient renforcer leur sécurité en ligne, mais ignorent comment s'y prendre, tandis que 31% d'entre elles affirment ne pas savoir si elles en font assez.

Plusieurs expériences négatives

Les surfeurs belges attachent de l'importance à la sécurité en ligne : 89 % d'entre eux s'y intéressent. 37 % ont déjà eu une mauvaise expérience, causée dans la majorité des cas par un virus. Voici les différentes menaces en ligne rencontrées par les internautes :

Virus - 75 %

Hackers - 74 %

Vol d'identité - 68 %

Revente de données personnelles - 67 %

Données personnelles non protégées - 65 %

Escroquerie - 64 %

Phishing - 62 %

Six domaines, 80 conseils simples

Cybersimple.be ambitionne d'y remédier en distillant 80 conseils simples à mettre en oeuvre pour n'importe quel internaute. "Pour se développer, l'économie numérique a besoin de confiance et de sécurité", a déclaré le ministre fédéral de l'Agenda numérique dans une séquence enregistrée à l'occasion du lancement de la campagne. "Il ne suffit pas de s'attaquer aux pratiques illégales pour instaurer un climat adéquat. Les utilisateurs en ligne doivent également connaître eux-mêmes les bonnes pratiques pour pouvoir se protéger."

Voici les six points à améliorer pour avoir la sécurité en ligne la plus optimale possible

La sécurisation de votre compte : conseils pour choisir un mot de passe robuste et une authentification à deux facteurs. Comment éviter par exemple que d'autres aient accès à vos e-mails personnels et à vos profils (sur les médias sociaux) ? Mes achats en ligne : conseils pour vérifier si des sites web et des magasins en ligne sont bien fiables. Comment acheter et payer en ligne de façon sécurisée et comment éviter le vol de vos informations de paiement ? La sécurisation de mon appareil : comment protéger son téléphone ou le rendre inutilisable par des voleurs ? Comment paramétrer des sauvegardes automatiques et installer un antivirus ? Mes enfants : comment protéger vos enfants des contenus inadaptés et paramétrer un contrôle parental sur un ordinateur fixe ou portable, une tablette ou un smartphone ? Comment protéger la vie privée des enfants en ligne ? Et comment éviter que les enfants ne fassent des achats involontaires en ligne ? Ma navigation : contrôlez vos paramètres en matière de médias sociaux et de vie privée et apprenez à éviter les sites web non sécurisés. Mes connexions : les réseaux Wi-Fi gratuits sont-ils tous fiables et comment protéger son réseau Wi-Fi domestique ?

Cette campagne est soutenue par Digital Belgium (http://www.digitalbelgium.be/fr), Child Focus (http://www.childfocus.be/), Le Centre pour la Cybersécurité Belgique (http://www.ccb.belgium.be) et le Centre Européen des Consommateurs (http://www.eccbelgium.be)