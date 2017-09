3 applis pour se connecter aisément et gratuitement avec ses proches

Comment rester en contact avec vos amis et votre famille? Échanger des conseils et des anecdotes? Recevoir et envoyer les photos souvenirs? Les réseaux sociaux Skype, WhatsApp et Messenger peuvent facilement vous aider à maintenir un lien avec votre tribu. Voici la marche à suivre