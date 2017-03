Wégimont , la pouponnière belge du Reich

Lorsque les Allemands investissent le château de Wégimont, au début de la Seconde Guerre mondiale, ils sont rapidement séduits par l'endroit. Il faut dire que l'imposante bâtisse, dont les plus anciennes parties remontent au XVe siècle, possède un cachet certain. Avant d'y accéder, il faut s'engager dans une longue et belle allée verte, puis franchir le pont enjambant les anciennes douves et passer sous un porche coiffé d'un majestueux clocher en bulbe. Engoncées dans leur écrin végétal, les façades sont indéniablement belles, d'une beauté rigoureuse, carrée : leur style renaissance mosane laisse une place importante aux lignes droites, sans fioritures excessives. Au bord de l'étang, un belvédère néo-classique émerge des arbres et déroule sa colonnade à proximité d'une grande piscine extérieure.

...