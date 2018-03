Wallonie : bienvenue chez eux !

L'objectif de " Wallonie week-ends bienvenue " est simple : partager et faire découvrir au public un savoir-faire, un talent... Petite nouveauté cette année : l'opération se combine avec le thème de l'année touristique wallonne, centré sur l'insolite. Outre les traditionnels expositions, promenades et ateliers, on retrouvera donc aussi des activités bien plus étonnantes : une rencontre avec un Stormtrooper de Starwars, de la sculpture sur livres, une initiation au Disc Golf, une observation des étoiles filantes en plein jour ou encore une collection d'uniformes d'hôtesses de l'air...

Plus de 30 communes participent à l'opération en 2018, chacune proposant 30 à plus 60 (!) activités. Braine-l'Alleud, Montigny-le-Tilleul, Lens et Philippeville lanceront la saison ces 24 et 25 mars. Suivront Marche-en-Famenne, Arlon, Herve, Beauraing et Frasnes-lez-Anvaing (14 et 15 avril) ; Bastogne, Crisnée, Onhaye, Quévy et Rumes (19 et 20 mai) ; Virton/Rouvroy, Bassenge/Juprelle, Profondeville, Flobecq, Gerpinnes (9 et 10 juin) ; Vielsalm/Trois-ponts, Dinant, Quaregnon, Anderlues (15 et 16 septembre) ; Habay, Comblain-au-Pont, Rochefort, Tournai, Perwez (6 et 7 octobre).

L'opération " Wallonie Week-ends bienvenue " en est à sa quatorzième édition et draine chaque année des milliers de visiteurs, environ 100 par ambassadeur. Le programme complet est disponible via http://www.walloniebienvenue.com.