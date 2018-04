Voyagez dans le temps grâce aux cartes anciennes !

Si la cartographie est un art qui remonte à l'Antiquité, elle est longtemps restée très approximative. Schématiques ou symboliques, les plans les plus anciens ne reflètent que partiellement la réalité.

La Table de Peutinger, probablement réalisée au IIIe siècle (avec des emprunts plus anciens), est ainsi la carte la plus ancienne dont il nous reste une copie et qui signale plusieurs villes ou relais (en latin, vici) situés sur l'actuelle Belgique : Turnaco (Tournai), Vogo Dorgiaco (Waudrez, près de Binche), Pernaco (Braives) ou Atuaca (Tongres). Il s'agit en réalité d'un recueil d'itinéraires parcourant tout l'Empire romain. Inutile d'essayer de vous y repérer : la carte n'avait pas vocation à être réaliste et se rapproche des plans actuels de métro. Son utilité était avant tout pratique : elle permettait de connaître la distance à parcourir entre deux haltes, les rivières à traverser, etc.

Les cartes du Moyen-Âge ne valent pas mieux, que du contraire : quand elles ne sont pas complètement fantaisistes, elles n'ont aucune validité géographique (Jérusalem est souvent en leur centre, les terres sont entourées d'un océan concentrique) et sont plutôt destinées à la réflexion philosophico-religieuse. Il faut attendre le XIIe siècle pour que les premières cartes marines un tant soit peu réalistes fassent leur apparition. Pour trouver des cartes locales de l'intérieur des terres, il faudra encore patienter un peu... A de rares exceptions près, il est donc impossible de retrouver des cartes de sa ville avant le XVe siècle.

Par la suite, heureusement, les cartes ont tendance à se multiplier. Bonne surprise : de nombreux sites vous permettront de les contempler depuis votre ordinateur, à votre aise et avec la possibilité de zoomer sur les moindres détails. Petit passage en revue des sites qui accapareront vos prochaines heures de temps libre :

Les recueils de cartes

Les plans de villes de Jacques de Deventer (conception : 1550-1565) : ces cartes (péri-)urbaines ont été établies à la demande Philippe II d'Espagne. L'atlas qui en résulte regroupe les plans de plus de 220 villes des anciens Pays-Bas et, ajoute-t-on à la Bibliothèque royale, "cette collection est exceptionnelle par son ampleur, son homogénéité et sa précision ". "De plus, pour la plupart des localités, il s'agit de la plus ancienne représentation cartographique conservée." Une septantaine de plans sont accessibles sur Internet, avec des villes comme Arlon, Wavre, Lessines, Mons ou encore Marche-en-Famenne.

La carte de Philippe Vandermaelen (1846-1854) : lorsque la Belgique prend son indépendance, en 1830, il apparaît rapidement qu'il est nécessaire d'établir une carte précise du territoire. Philippe Vandermaelen, chargé de cette mission dès 1831, établit notamment une carte de la Belgique à l'échelle 1/20.000e. Là encore, il s'agit d'une mine d'informations pour les historiens et archéologues : "Le bâti et les voies de communication sont représentées, ainsi que des éléments d'occupation du sol. Les courbes de niveau, inventées vers le milieu du XIXème siècle n'apparaissent que sur une partie des feuilles". A noter que les Cantons de l'Est, qui ne rejoindront le giron de la Belgique qu'après la Première Guerre mondiale, ne sont - en toute logique - pas représentés. Dans un même registre, en couleurs et un peu plus tardive, il existe aussi une Carte du dépôt de la Guerre (1865-1880). Les sites ici mentionnés ne couvrent que la Région wallonne.

Les outils transversaux :

Les outils ci-dessous réunissent en une seule interface plusieurs recueils et collections présentés plus haut, ainsi que d'autres cartes introuvables ailleurs.