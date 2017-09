Massifs, potager, arbustes, balcons, plantes d'intérieur... Votre jardin aussi fait sa rentrée! Nos astuces pour réussir vos plantations.

Massifs

Tuteurez les grands asters et les chrysanthèmes; semez le pied d'alouette, la nigelle et le pois de senteur en place; divisez les vivaces à floraison de printemps; repiquez les semis naturels de sauge, de fenouil et de rose de Noël.

Potager

Installez les fraisiers; semez les épinards, la mâche, les choux de printemps et le radis noir; buttez le pied du cardon et du céleri-rave; séchez les piments; isolez du sol avec une tuile plate les potirons.

Balcon

Arrosez à l'engrais liquide les jardinières; retirez régulièrement les fleurs fanées

Arbustes

Plantez le camélia, le rhododendron et l'azalée ainsi que nombre d'arbustes à feuillage persistant sans oublier les bambous; effectuez une dernière taille sur vos topiaires de buis et de conifères.

Rosiers

Traitez contre le blanc et le marsonia sans oublier de ramasser les feuilles tombées au sol avant de les brûler; palissez les rosiers grimpants.

Arbres fruitiers

Ensachez les poires contre les guêpes et autres frelons; étayez les branches de pommiers surchargés de fruits.

Bulbes

Plantez le lis de la Madone et la fritillaire impériale; bouturez le lis en séparant les écailles du bulbe ou en repiquant les bulbilles aériennes.

Pelouse

Fauchez la prairie fleurie; semez du gazon ou déroulez un gazon de placage; arrosez si besoin.

Bassin

Eliminez les flottantes en surnombre; maintenez un bon niveau d'eau et contrôlez à l'occasion l'étanchéité.

Jardin bio

Installez dans le pommier un pot renversé et rempli de paille pour abriter le perce-oreille qui limite les parasites.

Auteur : Pierre-Yves Nédélec (NT-F.COM)