Valence, la ville aux cent visages

Peu de choses parlent autant à l'esprit que le saint Graal, thème central de la légende médiévale du Roi Arthur, décliné jusque dans des superproductions hollywoodiennes. Le Graal serait le gobelet dans lequel le Christ a bu lors de la Cène, son dernier repas. Ce récipient est sans doute plus mythologique que réel mais cela n'empêche pas Valence de clamer avoir cette précieuse relique en sa possession. Notre quête nous mène donc sous les voûtes de la cathédrale de Valence, et plus précisément dans la petite chapelle Santo Cáliz. On y découvre un mystérieux calice en agate (protégé sous verre scellé).

