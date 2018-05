Vacances: la voiture reste le moyen de transport préféré des Belges

Plus de 60% des 3.000 répondants ont déclaré avoir pris l'avion en 2017, comparé à 58% en 2016. Autre détail marquant: nous prenons aussi plus souvent le train, 16% l'an dernier contre 13% en 2016. Mais la voiture personnelle reste le mode de transport préféré vers et depuis votre destination de vacances, et sur place. 75% des vacanciers prennent leur propre voiture.

La Croatie toujours populaire

La France est toujours un "chouchou". Plus de la moitié des Belge y voyagent durant l'année. Suivent l'Espagne (29%), les Pays-Bas (26%), l'Italie (19%) et l'Allemagne (18%). Le Portugal, la Grèce et la Croatie gagnent en popularité. En 2017, ils ont accuelli près de deux fois plus de touristes belges que l'année précédente.

Plus de la moitié des Belges choisissent leur destination en fonction des sites touristiques. Un peu moins de la moitié principalement pour le soleil et la chaleur. Les vacances au soleil et à la plage sont toujours très populaires en tant que vacances principales.

Les réseaux sociaux, même pendant les vacances

La réservation en ligne est complètement entrée dans les moeurs. Plus de 60% des Belges utilisent Booking.com, Trivago ou AirBnB, tandis que les applications continuent à gagner du terrain. Les 65+ préfèrent opter pour un tour-opérateur ou une agence de voyage.

Nous mettons difficilement Internet de côté durant nos vacances, surtout depuis que les frais d'itinérance au sein de l'UE ne sont plus en vigueur. Environ 41% des voyageurs étaient actifs sur les réseaux sociaux durant leurs vacances. Chez les 18-34 ans, ce chiffre atteint 71%.

Traduction et adaptation: Olivia Lepropre