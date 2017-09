Une explosion de parfums de fleurs chez vous cet été

Freesia, lis, chèvrefeuille... Choisissez les fleurs les plus parfumées de l'été pour créer des compositions qui mettent les sens en éveil.

Au balcon

Offrez-vous sur votre balcon une explosion de parfums en glissant dans vos jardinières quelques plantes de saison, certes pas toujours spectaculaires, mais qui déploient de puissantes fragrances.

Petites mais très parfumées:

Pour mettre en valeur les surfinias et autres géraniums, rien ne vaut le lobularia. Dès que l'air se réchauffe, ses minuscules fleurs blanches diffusent dans l'air une délicieuse odeur de miel. Plantez-le au pied d'un freesia, autre incontournable de l'été. Comment ne pas craquer pour cette si jolie fleur, aux coloris vifs ou pastel, réputée pour son parfum sucré poivré? Bon marché, il se cultive facilement et fleurit tout l'été. Vous retrouverez des notes tout aussi intenses chez l'oeillet mignardise, simple ou double, qui résiste bien à la sécheresse.

Notre conseil: installez ces plantes à hauteur de vue, en mélange dans une jardinière, le parfum des unes ne gêne absolument pas celui des autres.

Notes inattendues:

Pour titiller vos narines, offrez-vous un plant d'héliotrope, aux fleurs violettes ou blanches qui embaument de leur douce odeur de pain d'épices. Ou encore le curieux cosmos atrosanguineus dont les fleurs sombres offrent un authentique parfum de cacao. À cultiver dans une jardinière en suivant de près l'arrosage. Ce qui n'est pas nécessaire pour le lantana, aux fleurs vivement colorées qui dégagent une délicieuse odeur d'agrumes. Le pélargonium odorant vous réservera bien des surprises olfactives. Il suffit de frôler son feuillage pour qu'il révèle d'agréables notes de rose, de fleur d'oranger ou de citronnelle. La variété Lemon Fancy est d'ailleurs bien connue pour éloigner les moustiques.

Notre conseil: Humez les fleurs le matin, quand le soleil réchauffe les pétales et que l'air est encore humide, c'est à ce moment-là que les arômes sont les plus intenses.

Parfums de nuit:

Si vous aimez l'odeur suave du gardenia, sachez qu'il existe une espèce à petites fleurs Kleim's Hardy qui peut vivre en extérieur. Planté dans une terre acide, il embaume les chaudes soirées d'été.

À l'instar des trompettes des anges dont les énormes fleurs pendantes saturent l'atmosphère de leurs notes entêtantes. Un arbuste à doper à l'engrais liquide une fois par semaine.

Notre conseil: cultivez ces plantes de patio à l'abri des courants d'air pour concentrer leurs fragrances.

Dans les massifs

Misez sans hésiter sur les subtiles fragrances des plantes vivaces ou de certains arbustes.

Suaves vivaces:

L'indétrônable lis royal, reconnaissable à ses trompettes blanches ombrées d'acajou, diffuse un envoûtant parfum de miel. Le bulbe apprécie les sols bien drainés et fleurit en plein été.

Pour les petits massifs, adoptez le phlox paniculé au parfum délicat, la giroflée qui fleure bon le pain d'épices, l'hosta Summer Fragrance aux notes de fleur d'oranger ou encore l'hémérocalle citrina qui sent les agrumes. Sans oublier l'incontournable lavande, si aromatique qu'elle attire même les papillons, et le tabac d'ornement, qui exhale en fin de journée.

Notre conseil: installez toutes ces belles odorantes en bordure d'allée. Ainsi, vous pourrez humer leurs parfums en vous promenant.

Arbustes odorants:

Facile à intégrer dans un massif, le lilas nain Pink Perfume refleurit régulièrement jusqu'en septembre. Pour prolonger les plaisirs, plantez un clerodendron foetide. Ses feuilles, qu'il faut éviter de froisser, sont malodorantes. Mais ses grosses fleurs roses embaument à la ronde en fin d'été. Un autre arbuste chinois, nommé heptacodium, éclot tardivement. Ses fleurs blanches diffusent, dès la tombée de la nuit, un parfum inoubliable.

Notre conseil: Répartissez ces arbustes dans le jardin pour éviter les interférences entre ces parfums très volatils.

Sur les treillages et pergolas

Choisissez de belles grimpantes qui s'enroulent harmonieusement tout en diffusant dans l'air un délicieux parfum d'été.

Senteurs orientales:

Tournez-vous sans hésiter vers tous les jasmins aux fragrances capiteuses. Une valeur sûre: le jasmin étoilé qui fleurit non-stop de juin à septembre. En bonus: leur feuillage reste vert toute l'année. La variété Pink Showers a des fleurs roses et le nouveau Star of Toscane des jaunes. Pour couvrir une pergola, préférez le vigoureux jasmin asiaticum, à fleurs jaune crème et au parfum plus fruité. Sinon, optez pour le classique jasmin: il bat le record de floraison, de juin à septembre, et s'avère très résistant au froid.

Notre conseil: plantez-les obligatoirement contre un mur exposé plein sud, les fleurs exhaleront tout leur parfum.

Notes tropicales:

L'holboellia coriacea vous emmènera loin. Cette puissante liane chinoise et persistante donne de discrètes fleurs verdâtres qui ont cet arôme si exotique de l'ylang-ylang. La belle se plaît à mi-ombre et recouvre vite une pergola. Poursuivons notre voyage olfactif avec la bignone capreolata dont les fleurs estivales en trompette sentent le café et le chocolat.

Si vous aimez les notes épicées et envoûtantes, plantez un simple chèvrefeuille des bois ou la variété Gold Flame à fleurs rouges et crème: vous serez comblé!

Notre conseil: palissez les tiges sur leur support et orientez-en quelques-unes pour qu'elles fleurissent à hauteur de vue.

Auteur: Pierre-Yves Nedelec (NT-F.COM)