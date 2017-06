Une 1ere édition du 'Week-end des parcs et jardins de Wallonie' ces 10 et 11 juin

Ce sera l'occasion pour chacun de découvrir des lieux de loisirs et de détente où la nature occupe une place centrale et de se renseigner sur les bonnes pratiques. Cet événement permettra également de sensibiliser le public à la gestion différenciée. Des animations spécifiques à la "Wallonie Gourmande" seront aussi proposées. Il s'agit d'une initiative de l'asbl Valorisation des Parcs et Jardins de Wallonie en collaboration avec le Commissariat Général au Tourisme et la DGO3 (Service des Espaces Verts). Elle s'inscrit dans le programme "Mise au vert" du ministre wallon de la Nature, de la Ruralité et du Tourisme René Collin. Le programme est à découvrir sur www.jardins.tourismewallonie.be