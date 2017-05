Un quart des Belges part au moins trois fois par an en vacances

Une belle météo, un prix attractif, mais aussi la culture et la nature, sont les principaux facteurs qui déterminent le choix d'un voyage. Pour en profiter, près de la moitié de ces vacanciers dépensent plus de 900 euros par personne et 55% choisissent un hôtel ou une maison de vacances tout équipée.

Pour un tiers des Belges, les vacances sont synonymes de découverte de sites touristiques et d'endroits agréables. Pour 19% des répondants, la détente au coeur de la nature ou dans un endroit isolé répond à leur idéal. Pour 17%, ce sont les bains de soleil à la piscine ou sur la plage, tandis que pour 14%, les vraies vacances signifient ne rien faire et se faire chouchouter.

Facteurs déterminants

Parmi les facteurs déterminants dans le choix des vacances, figurent, dans l'ordre, le prix (23%), la météo (20%) et la nature (13%). Le budget de près d'un tiers des sondés est d'ailleurs inférieur à 700 euros alors qu'environ la moitié y consacre plus de 900 euros.

Le mauvais temps (21%) et le manque d'hygiène (16%) sont les causes pouvant gâcher un séjour les plus citées.

La période des vacances est choisie en fonction du travail (30%), du prix (37%) et des habitudes (42%) des répondants, et ce sont les mois de juillet et de septembre qui sont les plus prisés pour partir en congé.

L'étude, réalisée auprès de 1.000 Belges, laisse encore apparaitre que les lunettes de soleil (21%) et un maillot (13%) sont les accessoires les plus indispensables dans les valises des vacanciers, qui laissent en outre difficilement de côté leur smartphone.