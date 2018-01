Trouvez la station qui vous correspond

Petit budget

Pour des sports d'hiver à prix modérés, direction la Slovénie. Les séjours, le coût des remonte-pentes et la location du matériel y sont nettement moins chers que dans les pays voisins. Il suffit d'un " pass " pour avoir accès à tous les domaines skiables des environs. Pratique, d'autant que les distances ne sont pas énormes. Ici, vous ne trouverez pas de domaines gigantesques mais plutôt des petites stations familiales. La plus originale ? Kanin, perchée à 2.000 m d'altitude, d'où on bénéficie d'une vue à couper le souffle sur les Alpes et sur la mer Adriatique ! Kanin est, en effet, la station la plus haute de Slovénie. Parmi les autres stations recherchés, citons Vogel, idéale pour les séjours en famille avec des enfants. Rogla se prête tant au ski qu'aux plaisirs de la remise en forme, grâce à ses sources thermales. Quant à Cerkno, à 40 km de Ljubljana, elle offre un bon point de chute si vous souhaitez découvrir la capitale slovène.

...